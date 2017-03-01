Україна поки не підписала меморандум про співпрацю з МВФ - джерело

Україна перебуває на фінальній стадії переговорів з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, але меморандум про співпрацю, який обумовлює подальший перелік реформ для отримання чергового кредитного траншу від Фонду, поки що не підписано.

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Про це УНІАН повідомило близьке до переговорів джерело.

«Меморандум поки що не підписано», - повідомило джерело.

Раніше низка іноземних ЗМІ з посиланням на джерела в Національному банку України повідомили про те, що документ узгоджено і підписано. Водночас голова НБУ Валерія Гонтарева в коментарях журналістам цього не підтверджувала.

На сайті МВФ у розкладі засідань Ради директорів Фонду інформації про запланований розгляд українського питання також немає. Однак Департамент зовнішніх зв'язків МВФ у коментарі «Голосу Америки» не виключав, що засідання Ради щодо України може відбутися наступного тижня - в період з 6 по 13 березня.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.

Для проведення засідання Україна та МВФ повинні підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної та пенсійної реформ.