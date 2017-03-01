Економіка України у січні зросла на 5,1%

Зростання ВВП України в січні 2017 року становило 5,1%, тоді як у січні минулого року ВВП знизився на 1,6%.

Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Загалом в січні 2017 зростання ВВП оцінюється Мінекономрозвитку орієнтовно на рівні 5,1%", - йдеться в матеріалі.

На думку аналітиків міністерства, позитивна тенденція обумовлена двома факторами - низькою базою порівняння минулого року, а також зростанням цін на світових товарних ринках на тлі зростання інвестиційного попиту.

"Близько 60% приросту зведеного індексу виробництва було сформовано за рахунок зростання галузей, спрямованих на задоволення інвестиційних потреб (будівництва, машинобудування, металургійного виробництва та виробництва будматеріалів)", - зазначили в Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві очікують зниження в першому кварталі 2017 року темпів інфляції й збереження тенденції зростання економіки, нехай і не такими значними темпами.

"За підсумками I кварталу 2017 року очікується помірніша динаміка зростання порівняно з січнем, що буде зумовлено, по-перше, вищою базою порівняння минулого року в лютому-березні, ніж у січні, а по-друге, відчутним впливом в короткостроковому періоді блокади залізничного сполучення. Але, за нашими оцінками, зростання буде збережено", - йдеться в аналітичному матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП країни в 2016 році становило 2,2% порівняно з 2015 роком.

За даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - на 1,9%.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення, і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, тоді як інфляція сповільниться до 10%. В уряді очікують зростання ВВП України за підсумками 2017 року на рівні 3%.