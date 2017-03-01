Кабмін представить проект пенсійної реформи в найближчі місяці - Гройсман

Кабінет міністрів України планує в найближчі місяці представити проект пенсійної реформи, яка дозволить створити справедливу систему соціального захисту пенсіонерів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з послами країн "Великої сімки".

Голова уряду поінформував дипломатів про ситуацію в Україні, підсумки роботи урядів у 2016 році і плани на 2017 рік. Гройсман нагадав, що 2016 рік завершився вельми оптимістичними показниками, що дозволило виконати всі внутрішні і зовнішні зобов'язання держави та визначити нові пріоритети на 2017 рік.

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"Ми увійшли до 2017 року з добре підготовленим бюджетом і середньостроковим планом роботи уряду", - сказав Гройсман, нагадавши, що пріоритетами такої роботи будуть реформа державної служби, підтримка реформи судової системи, продовження реформи децентралізації, поліпшення системи управління державними компаніями, реформа податкової служби та митниці, а також ефективна приватизація.

"Особливо важливе для уряду завдання на 2017 рік - формування справедливої пенсійної системи. Ми над цим питанням працюємо. У середньостроковій перспективі вона (пенсійна система - УНІАН) має бути бездефіцитній і забезпечити справедливий зростання пенсій".

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. У той же час, він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання по скороченню дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень виконується сьогодні в повному обсязі як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.