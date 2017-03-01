НБУ спростить клієнтам банків проведення валютних операцій

Національний банк України з 22 березня спростить процедуру проведення операцій клієнтів банків з купівлі іноземної валюти та перерахування коштів за межі України на користь нерезидентів і змінить порядок контролю з метою запобігання ризикових валютних операцій на банківському ринку України.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, клієнтам банків тепер не потрібно чекати дозволу НБУ на проведення зазначених валютних операцій. Уповноважені банки будуть інформувати Національний банк про таких операціях клієнтів після їх проведення.

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У разі виникнення у НБУ сумнівів у законності операцій, банк може бути направлено вимогу, яким НБУ, зокрема, може призупинити здійснення окремих валютних операцій клієнтів. Відновити проведення таких операцій банк зможе лише після отримання окремого повідомлення від НБУ.

Крім того, якщо клієнт, валютні операції якого викликали сумніви в НБУ, перейшов на обслуговування в іншу банківську установу, уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це НБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк України послабив низку введених для стабілізації ринку валютних обмежень щодо зовнішньоторговельної діяльності. Нацбанк звільнив від обов'язкового продажу валютні надходження від нерезидентів у формі грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) для участі в аукціонах, торгах або тендерах, що проводяться резидентами.