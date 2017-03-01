Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,18 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2718,0639 (1 березня – 2716,3714)

100 EUR – 2862,9367 (1 березня – 2878,5388)

10 RUR – 4,6560 (1 березня – 4,6864)

Читайте такожНБУ спростить клієнтам банків проведення валютних операцій

Як повідомляв УНІАН, 1 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,19 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1806 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 243,62 мільйона доларів.