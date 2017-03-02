Світові банки з 2008 року виплатили понад $320 мільярдів штрафів

Світові банки виплатили з 2008 року, $321 млрд у вигляді штрафів за численні порушення, включаючи відмивання грошей, маніпулювання ринками і фінансування тероризму.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Boston Consulting Group.

Ця сума в найближчі роки буде зростати, оскільки європейські та азіатські регулятори починають брати приклад із агресивніших американських регуляторів.

Тільки в 2016 році світові банки були оштрафовані на $42 млрд, що на 68% більше, ніж роком раніше.

«Оскільки правила поведінки еволюціонують, штрафи, покарання, а також пов'язані з ними юридичні та судові витрати залишаться в якості плати за ведення бізнесу... Регулювання цих витрат залишиться одним із основних завдань банків», — наводить агентство слова аналітиків з BSG.