Держказначейство відзвітувало про залишки коштів на єдиному рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 березня 2017 року становив 34,115 млрд грн, що на 2% менше показника станом на 1 лютого.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником станом на 1 березня 2016 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс удвічі.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства станом на 1 січня 2017 року становив 14,258 млрд грн, що в 1,9 раза менше, ніж на 1 грудня 2016 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.