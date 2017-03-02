У Держказначействі похвалилися перевиконанням бюджету за доходами

Державний бюджет України в січні-лютому поточного року отримав 112,039 млрд грн доходів, що на 9,2% більше бюджетного розпису, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

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За даними Держказначейства, порівняно з аналогічним періодом минулого року, доходи держбюджету у січні-лютому зросли на 58,7%.

При цьому в лютому 2017 року до держбюджету надійшло 52,592 млрд грн доходів, що на 12% менше бюджетного розпису, в тому числі до загального фонду надійшло 48,899 млрд грн - на 12,3% нижче за плановий показник.

За даними Держказначейства, податкові надходження в лютому становили 25,421 млрд грн, що на 26,2% менше бюджетного розпису, у січні-лютому - 62,249 млрд грн, що на 8,4% більше бюджетного розпису. Митні надходження у лютому становили 22,119 млрд грн, що на 10,2% більше бюджетного розпису, у січні-лютому - 40,353 млрд грн, що на 12% більше бюджетного розпису.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні 2017 року зведено з профіцитом на рівні 15,754 млрд грн, що у 6 разів перевищує профіцит за січень минулого року на рівні 2,452 млрд грн.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати - 800 млрд грн, граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.