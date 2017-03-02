Міністр фінансів про підписання меморандуму з МВФ: "Все вирішиться в найближчі дні"

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що підписання меморандуму з МВФ - це питання найближчих днів.

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Про це він повідомив в інтерв'ю ZN.UA.

"Ми не підписали меморандум, але дуже близькі до цього. Я думаю, що все вирішиться в найближчі дні - сьогодні-завтра. І сподіваюся, що довше це питання не затягнеться. Але на даний момент меморандум не підписаний, була дезінформація, але це не критично, оскільки помилилося поважне інформаційне агентство (Reuters - ред.) лише на пару днів", - пояснив Данилюк.

Також голова Мінфіну відзначив, що відсутність України в порядку для МВФ не ознака того, що питання про транш заморожене або відкладене.

"Що стосується відсутності у порядку денному українського питання і хронічних "ахів" з цього приводу, то тут важливо розуміти процедури, за якими все працює. Спочатку відбувається підписання меморандуму, протягом мінімум двох тижнів відбувається засідання Ради директорів. Графік складається, по суті, на два тижні. І природно, якщо меморандум ще не підписаний, то й дати засідання по Україні у графіку немає", - розповів Данилюк.

Міністр фінансів нагадав, що, як правило, транш надходить до України після засідання Ради директорів, протягом декількох днів. А вся сума траншу, як і попередніх, буде спрямована в золотовалютні резерви Національного банку.

Напередодні, 1 березня, агентство Reuters повідомило, що Україна підписала меморандум з МВФ, який дозволить відкрити шлях для отримання нового траншу в рамках програми фінансової допомоги на 17,5 мільярдів доларів.

Пізніше джерело УНІАН повідомило, що Україна ще не підписала меморандум з МВФ.