Гройсман про економіку: "Зараз Україна встає з колін"

Україна в поточному році зможе провести якісні зміни в економіці, поміняти модель розвитку економіки і, таким чином, забезпечити стійке зростання на середньострокову перспективу, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час конференції «Трансформація'17».

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«Ми в економіці весь час втрачали - втрачали ринки, технології ... Зараз Україна встає з колін. І далі нам треба запускати зміни і реформи. До 2020 року потрібно забезпечити стале економічне зростання», - сказав очільник уряду, зазначивши, що ключовими реформами мають стати судова реформа, боротьба з корупцією, реформа держуправління, а також безпека і оборона.

«Уже поточного року - в найближчі місяці - ми представимо модель пенсійної реформи, - сказав очільник уряду. - Ми також маємо провести ефективну приватизацію. Також найближчим часом представимо модель реформи системи охорони здоров'я».

Разом з тим, Гройсман підкреслив, що значними викликами для країни є не лише реформування соціальної сфери, відновлення виробничого потенціалу, а й подолання внутрішніх, часто штучних загроз. «Як тільки ми починаємо розвиватися, нам одразу починають заважати, штучно створюючи різні кризи. Одним з них стала так звана блокада (блокада поставок вугілля із зони АТО - УНІАН), від якої страждають пересічні українці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Кабмін закладає зростання ВВП у середньому на рік на рівні не менш як 3%. Разом з тим, за підсумками січня Мінекономрозвитку оцінив зростання економіки на рівні 5,1%. На поточний момент Кабмін займається розробкою Бюджетної резолюції терміном на три роки – до 2020 року.