Платіжний баланс України пішов у мінус на $200 мільйонів

Платіжний баланс України у січні поточного року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом на рівні 202 млн дол. проти профіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 120 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рахунок платіжного балансу у січні зведено з дефіцитом 26 млн дол., що у 12 разів нижче від дефіциту за січень 2016 року.

Згідно з наведеними даними, рахунок операцій з капіталом у січні зведено з профіцитом в 1 млн дол. проти дефіциту на 1 млн дол. за січень попереднього року.

Фінансовий рахунок зведено з профіцитом на рівні 177 млн дол. проти 436 млн дол. дефіциту роком раніше.

За інформацією регулятора, істотне збільшення експорту товарів у січні - на 52,7% у річному вимірі - обумовлене як низькою базою порівняння минулого року, так і нарощуванням обсягів експорту за основними групами товарів. При цьому, зростання імпорту товарів у січні дещо сповільнилося - до 31,6% у річному вимірі порівняно з 36% у грудні.

Експорт послуг у січні зріс на 16,2% у річному вимірі, тоді як обсяги імпорту послуг зростали нижчими темпами – на 14,4%, і в результаті позитивне сальдо торгівлі послугами у січні становило 155 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведено з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 разу більше від профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол., при цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після від’ємного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.