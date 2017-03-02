НБУ в лютому поповнив резерви на міжбанку на $58 мільйонів

Чиста купівля (перевищення купівлі над продажем) валюти Національним банком України у ході аукціонів на міжбанківському валютному ринку в лютому становила 57,9 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в лютому регулятор провів 6 аукціонів, у ході яких продав валюти на загальну суму 42,7 млн дол., купив – на 100,6 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у ході аукціонів на міжбанківському валютному ринку в січні витратив на підтримку гривні 78 млн дол.

Міжнародні резерви України в січні скоротилися на 0,6% - до 15,445 млрд дол. на 1 лютого 2017 року.

У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 млрд дол.