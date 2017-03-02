Гривня трохи зміцнилася на міжбанку

У четвер, 2 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час середини торгів встановилися на рівні 27,11/27,16 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,7464/28,8099 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4641/0,4649 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 27,1305 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 74 угоди на суму 28,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,16/27,19 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.