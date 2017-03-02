НБУ третій місяць поспіль залишив облікову ставку на рівні 14% річних

«З моменту попереднього рішення щодо монетарної політики зросли ризики для подальшої інфляційної динаміки, що є додатковим аргументом для Національного банку зараз утриматися від пом'якшення монетарної політики», - йдеться в матеріалах регулятора.

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Серед ключових факторів для цінової динаміки Нацбанк виділив активізацію бойових дії на Донбасі і блокаду транспортних шляхів на сході України. «Тривале продовження таких подій призведе до остаточного розриву ланцюжків виробництва і постачання готової продукції. Як наслідок, зменшиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, продукції добувної промисловості, електроенергії», - наголошується в документі.

За оцінками НБУ, ці ризики можуть опосередковано впливати на цінову динаміку, оскільки ймовірність скорочення експорту металургійної продукції і зростання імпорту вугілля може надати негативного впливу на поточний рахунок платіжного балансу. «Це негативно вплине на динаміку міжбанківського валютного ринку. Крім того, негативним побічним ефектом від зазначених подій стане погіршення інфляційних очікувань», - зазначив НБУ.

За інформацією регулятора, наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться за раніше затвердженим графіком - 13 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні 2017 року, як і місяцем раніше, вирішив залишити облікову ставку на рівні 14% річних після того, як знижував її шість місяців поспіль.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% порівняно з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.