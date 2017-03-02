Голова Мінфіну: не можна третій рік поспіль не розуміти, як повернути вкрадені $1,5 мільярда "сім'ї" Януковича

Закон про спецконфіскацію активів оточення екс-президента України Віктора Януковича у розмірі 1,5 млрд дол. має бути прийнятий найближчим часом, оскільки цей ресурс необхідний для вирішення багатьох проблем, включаючи наповнення Фонду регіонального розвитку.

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Про це сказав під час конференції «Трансформація'17» міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Зрозуміло, що поки грошей не буде, будемо шукати альтернативи. Але це питання, яке дуже важливе для країни. Його потрібно вже вирішити. Не можна вже третій рік поспіль не розуміти, як повернути до країни вкрадені 1,5 млрд дол. Ми чекаємо прийняття закону, і буде ресурс, який ми могли б спрямувати за призначенням», - сказав міністр.

Відзначимо, що питання повернення конфіскованих коштів до бюджету обговорюється з 2014 року. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президента Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак гроші так і не були повернуті.

У середині вересня 2016 року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття. Більше того, новий прем'єр Володимир Гройсман зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення до України вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди. Однак питання досі залишається невирішеним.

Тим часом уряд з метою збереження збалансованості бюджету на 2017 рік заклав у нього лише 12 млрд грн з 40 млрд грн (1,5 млрд дол.) передбачуваної спецконфіскації.