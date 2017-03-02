Нацбанк оцінив зростання економіки України минулого року в 2,2%

Зростання реального ВВП України за підсумками 2016 року, за оцінками Національного банку України, становило 2,2%.

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Про це повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ході брифінгу в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, в Мінекономрозвитку підрахували, що зростання ВВП України в січні 2017 року становило 5,1%, в той час як в січні минулого року ВВП знизився на 1,6%.

Зростання ВВП країни, за оцінками Держстату, в 2016 році становило 2,2% в порівнянні з 2015 роком.

За даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%, в порівнянні з попереднім кварталом - на 1,9%.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення, і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва - до 2,5%, в той час як інфляція сповільниться до 10%. В уряді очікують зростання ВВП України за підсумками 2017 року на рівні 3%.