Гонтарева дала чергові прогнози щодо підписання меморандуму з МВФ

Підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом відбудеться найближчим часом, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

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«Ми очікуємо, що підписання меморандуму з МВФ відбудеться найближчим часом», – сказала вона.

Також голова НБУ повідомила, отримала фінальну версію меморандуму від Міжнародного валютного фонду.

«Вчора я отримала фінальну версію меморандуму від МВФ», - повідомила журналістам голова НБУ.

За її словами, якщо документ буде підписано сьогодні – рада директорів МВФ може зібратися для розгляду українського питання 19 березня, якщо пізніше – то й рада буде пізніше.

«Два тижні необхідно між підписанням і радою», - пояснила вона.

Напередодні, 1 березня, агентство Reuters повідомило, що Україна підписала меморандум з МВФ, який дозволить відкрити шлях для отримання нового траншу в рамках програми фінансової допомоги на 17,5 мільярдів доларів.

Пізніше джерело УНІАН повідомив, що Україна ще не підписала меморандум з МВФ.