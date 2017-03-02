Фонд гарантування передав колекторам проблемні кредити 63 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розподілив проблемні кредити 63 неплатоспроможних банків, які перебувають у його управлінні, пропорційно між 11 попередньо відібраними компаніями зі стягнення заборгованості.

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Як повідомила прес-служба фонду, колекторські компанії отримали 537,55 тис. кредитів на загальну суму 17,36 млрд грн, в тому числі 530,9 тис. беззаставних кредитів на 14,58 млрд грн і 6,68 тис. автокредитів на 2,78 млрд грн.

Фонд зазначає, що розподіл кредитів між учасниками конкурсу проходив публічно шляхом жеребкування, і в результаті кожний учасник отримав в роботу кредитний портфель із середньою сумою заборгованості 1,6 млрд грн і в середньому 48 тисяч кредитів.

Також повідомляється, що оплата послуг колекторів залежатиме від обсягу повернутих коштів, в тому числі 8-25% - для беззаставних кредитів залежно від терміну прострочення і 9% - для автокредитів.

Довідка УНІАН. У ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки та на початок 2017 року Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку 90 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними у 2014 році, ще 33 - у 2015-му, 21 - у 2016-му і три - у 2017 році.