Фонд гарантування передав колекторам проблемні кредити 63 банків-банкрутів

14:32, 02 березня 2017
Фінанси
590

Колекторські компанії отримали 537,55 тис. кредитів на загальну суму 17,36 млрд грн.

Ілюстрація REUTERS

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розподілив проблемні кредити 63 неплатоспроможних банків, які перебувають у його управлінні, пропорційно між 11 попередньо відібраними компаніями зі стягнення заборгованості.

Читайте такожФонд гарантування заявив про загрозу втрати майна "Родовід Банку"

Як повідомила прес-служба фонду, колекторські компанії отримали 537,55 тис. кредитів на загальну суму 17,36 млрд грн, в тому числі 530,9 тис. беззаставних кредитів на 14,58 млрд грн і 6,68 тис. автокредитів на 2,78 млрд грн.

Фонд зазначає, що розподіл кредитів між учасниками конкурсу проходив публічно шляхом жеребкування, і в результаті кожний учасник отримав в роботу кредитний портфель із середньою сумою заборгованості 1,6 млрд грн і в середньому 48 тисяч кредитів.

Також повідомляється, що оплата послуг колекторів залежатиме від обсягу повернутих коштів, в тому числі 8-25% - для беззаставних кредитів залежно від терміну прострочення і 9% - для автокредитів.

Довідка УНІАН. У ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки та на початок 2017 року Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку 90 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними у 2014 році, ще 33 - у 2015-му, 21 - у 2016-му і три - у 2017 році.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФГВФО#колектори