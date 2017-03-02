Гонтарева анонсувала пом'якшення валютних обмежень після підписання меморандуму з МВФ

Національний банк України анонсував пом'якшення валютних обмежень після підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

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Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час брифінгу.

«Коли ми підпишемо меморандум, ми зможемо рухатися далі», - сказала вона.

Також Гонтарева повідомила, що підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом відбудеться найближчим часом.

«Вчора я отримала фінальну версію меморандуму від МВФ», - повідомила журналістам голова НБУ.

За її словами, якщо документ буде підписаний сьогодні – рада директорів МВФ може зібратися для розгляду українського питання 19 березня, якщо пізніше – то й рада буде пізніше.

«Два тижні потрібно між підписанням і радою», - пояснила вона.