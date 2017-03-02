Голова НБУ обіцяє попередити про свою відставку за місяць

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева обіцяє попередити про свою відставку за місяць до цього.

"Офіційно Національний банк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили, і все правління НБУ працює за дуже щільним графіком", - сказала вона.

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При цьому Гонтарева підтвердила, що поточний меморандум з МВФ може стати останнім меморандумом з її підписом як голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що після більш 2,5 років роботи в Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку. Згодом повідомлення було спростоване заявою прес-служби регулятора.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти з себе повноваження голови Нацбанку. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичних мітингів вкладників і проблемних позичальників, конфліктів з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, голова держави задовольнить прохання глави регулятора.