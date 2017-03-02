Голова НБУ обіцяє попередити про свою відставку за місяць

15:05, 02 березня 2017
Фінанси
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При цьому Гонтарева підтвердила, що поточний меморандум з МВФ може стати останнім меморандумом з її підписом в якості голови НБУ.

Глава НБУ Валерія Гонтарєва / Фото УНІАН

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева обіцяє попередити про свою відставку за місяць до цього.

"Офіційно Національний банк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили, і все правління НБУ працює за дуже щільним графіком", - сказала вона.

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При цьому Гонтарева підтвердила, що поточний меморандум з МВФ може стати останнім меморандумом з її підписом як голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що після більш 2,5 років роботи в Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку. Згодом повідомлення було спростоване заявою прес-служби регулятора.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти з себе повноваження голови Нацбанку. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичних мітингів вкладників і проблемних позичальників, конфліктів з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, голова держави задовольнить прохання глави регулятора.

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Теги: #відставка#Нацбанк#Гонтарева