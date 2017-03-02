Голова НБУ підрахувала, на скільки знизиться ВВП в разі продовження блокади

Продовження транспортної блокади на Донбасі може погіршити очікуваний показник зростання реального ВВП України.

Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу в НБУ.

За її словами, продовження блокади до кінця року може погіршити прогнозований показник зростання реального ВВП на 1,3 п.п. до 1,5% на кінець поточного року.

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Також голова НБУ зазначила, що продовження блокади може знизити експорт металургійної продукції і одночасно підвищити імпорт енергетичного вугілля, що зробить негативний вплив на платіжний баланс України.

"За нашими оцінками, в результаті сальдо поточного рахунка може погіршитися приблизно на 2 мільярди доларів", - сказала Гонтарева.

При цьому голова НБУ зазначила, що припинення блокади найближчим часом дозволить уникнути істотних наслідків для економіки та платіжного балансу країни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля з зони АТО прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування і протягом доби допрацює перелік товарів, дозволених до переміщення. Прийняте урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Вугільна блокада вже призвела до повної зупинки поставок вугілля, яке видобувається на непідконтрольної території, але потрібне для роботи підприємств, які зареєстровані в Україні та сплачують податкові відрахування в український бюджет, а це підприємства металургії, енергетики і вуглевидобувної галузі.

За підрахунками об'єднання підприємств "Укрметалургпром", прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 мільярда доларів. Крім того, блокада змушує купувати вугілля за валюту на зовнішніх ринках. Найбільш очевидним є ринок Росії. Однак закупівля російського вугілля не представляється можливою як з політичних причин, оскільки Росія веде війну проти України, так і за економічним.