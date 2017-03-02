Міжнародні резерви України зросли до $15,5 мільярда

Міжнародні резерви України на кінець лютого зросли до 15,5 мільярда доларів з 15,4 мільярда доларів на кінець січня.

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Про це повідомила сьогодні журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

"На кінець лютого наші резерви - 15,5 мільярда доларів", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у січні скоротилися на 0,6% - до 15,445 мільярда доларів станом на 1 лютого 2017 року.

У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 мільярда доларів.