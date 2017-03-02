Троє працівників банку "Київська Русь" постануть перед судом за розкрадання 14 мільйонів

Екс-керівника регіонального відділення банку "Київська Русь" та двох його колишніх підлеглих будуть судити за розкрадання 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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"Київською місцевою прокуратурою №7 направлено до суду обвинувальний акт стосовно екс-керівника Київського центрального відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" та двох його колишніх підлеглих за звинуваченням у привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що начальник відділення, вступивши в змову з завідувачем каси і начальником відділу, організував схему підробки документів на видачу готівкових грошових коштів з карткових рахунків 421 клієнта.

За даними слідства, на підставі вказаних підроблених документів протягом грудня 2014 - травня 2015 років зловмисникам вдалося заволодіти грошовими коштами на загальну суму понад 14 мільйонів гривень.

Наразі обвинувальний акт стосовно екс-службовців банку спрямований до Солом'янського райсуду столиці для розгляду по суті.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.