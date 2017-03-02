Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,09 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2709,1316 (2 березня – 2718,0639)

100 EUR – 2848,3810 (2 березня – 2862,9367)

10 RUR – 4,6384 (2 березня – 4,6560)

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Як повідомляє УНІАН, 2 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,06 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0913 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 502 угоди на суму 212,60 мільйона доларів.