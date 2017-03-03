НБУ визнав неплатоспроможним четвертий банк з початку року

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління регулятора від 2 березня.

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«Залишок коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ є критично низьким і станом на 1 березня 2017 року становив 76 тис. грн, або 0,1% зобов'язань», - наголошується в повідомленні.

За інформацією НБУ, банк був проблемним і працював під керівництвом куратора у зв‘язку з істотним скороченням ліквідних коштів і поданням недостовірної звітності, проте єдиний власник фінустанови не надав необхідної фінансової підтримки.

Крім того, було виявлено факти невідображення в бухгалтерському обліку банку документів клієнтів, які (документи - УНІАН) не були проведені у встановлений термін, а фінансові показники банку погіршилися.

За оцінками НБУ, 95% або 852 вкладники банку отримають свої вклади в повному обсягу через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як пізніше повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі рішення НБУ фонд ввів у «Вектор Банк» тимчасову адміністрацію терміном на 1 місяць - до 2 квітня включно, під керівництвом Володимира Додусенка. Про час та порядок виплат вкладникам банку Фонд гарантування обіцяє повідомити додатково.

Довідка УНІАН. «Вектор Банк» працював на ринку України з 2014 року. Основним власником банку за даними НБУ на 1 січня 2017 року був громадянин України Андрій Перкаль.

«Вектор Банк» став четвертим банком, який визнано неплатоспроможним з початку нинішнього року.