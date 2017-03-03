Уряд за рік позичив 308 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України у 2016 році для залучення запозичень випустив облігації внутрішньої державної позики на 129,2 млрд грн, повідомляється на веб-сайті офіційного урядового видання «Урядовий кур'єр».

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Згідно з наведеними даними, зокрема облігації на 107 млрд грн були випущені для капіталізації націоналізованого «ПриватБанку», на 9,3 млрд грн – державного «Укрексімбанку», на 5 млрд грн – державного «Ощадбанку», на 7,9 млрд грн – для кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Сума внутрішніх запозичень безпосередньо для фінансування державного бюджету за підсумками року становила 117,2 млрд грн.

Загалом за 2016 рік уряд здійснив державні запозичення на загальну суму 307,7 млрд грн, зокрема зовнішні запозичення становили 61,3 млрд грн, внутрішні - 246,4 млрд грн.

Сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець 2016 року становила 1,930 трлн у гривневому еквіваленті.

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Також повідомляється, що доходи держбюджету в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 15,3% - до 616,3 млрд грн, видатки – на 18,7%, до 684,9 млрд грн.

У результаті річний плановий показник дефіциту держбюджету становив 70,3 млрд грн, що нижче від планового показника на рівні 87,2 млрд грн.

У повідомленні наголошується, що Міністерство фінансів публічно представить звіт про виконання держбюджету України за 2016 рік 17 березня.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70 млрд грн, що в 1,6 рази перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45 млрд грн, однак нижчий від встановленого граничного обсягу на рівні 83,694 млрд грн.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, річний дефіцит держбюджету становив 3% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, видатки – 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту – 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.