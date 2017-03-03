Кабмін має намір відсторонити Насірова від посади на час розслідування НАБУ

Міністерство фінансів України має намір внести на розгляд уряду клопотання про відсторонення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на час проведення розслідування, ініційованого слідчими НАБУ щодо діяльності ДФС і особисто Насірова.

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Про це сказав глава уряду Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після серії обшуків, проведених працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ДФС, детективи Бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили у лікарні, де він перебуває під охороною. САП має намір клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.