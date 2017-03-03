У Нацбанку розповіли, завдяки чому держбюджет вийшов у плюс

Державний бюджет України в січні 2017 року виконано з профіцитом на рівні 15,8 млрд грн завдяки зростанню доходів за рахунок відновлення економіки і девальвації гривні, а також за рахунок зростання податкових надходжень.

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Про це йдеться в Макроекономічному і монетарному огляді за лютий, опублікованому на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, зростання податкових надходжень зумовлений введенням оподаткування імпорту газу в момент його розмитнення, скасуванням спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських підприємств і підвищенням ставок акцизного податку.

Крім того, як зазначив регулятор, додатковим чинником зростання податкових надходжень були незначні обсяги відшкодування ПДВ, що збільшило відповідні залишки сум, заявлених до відшкодування, до 24,1 млрд грн.

Також високі надходження показали податок на доходи фізичних осіб, що, зокрема, пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати та надходженнями від рентної плати.

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Як повідомляв УНІАН, держбюджет України в січні 2017 року зведено з профіцитом на рівні 15,754 млрд грн, що в 6 разів перевищує профіцит за січень минулого року на рівні 2,452 млрд грн.

Зведений бюджет у січні зведено з профіцитом на рівні 25,018 млрд грн, що в 2,8 рази вище від профіциту за січень минулого року на рівні 9,023 млрд грн.

Раніше в Держказначействі повідомили, що держбюджет у січні отримав 59,444 млрд грн доходів, що на 38,7% вище від планового показника на цей період на рівні 42,861 млрд грн і вдвічі перевищує показник за січень 2016 року.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, видатки – 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту – 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.