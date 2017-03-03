НБУ: "живими" грошима до України минулого року надійшов $1 мільярд інвестицій
Приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році, за оцінками Національного банку України, становив 3,4 млрд дол., зокрема «живими» грішми надійшли кошти на 1,1 млрд дол.
Про це в коментарі УНІАН сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.
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«Левова частка з 3,4 млрд дол. минулорічного припливу іноземних інвестицій - 2,3 млрд дол. - це насправді бухгалтерська операція з конвертації іноземними банками своїх кредитів перед материнськими банками в капітал», - пояснив Сологуб.
За його словами, «живими» грішми в Україну минулого року надійшли кошти на 1,1 млрд дол. інвестицій.
При цьому Сологуб зазначив, що різниця у даних щодо інвестицій у НБУ і Державної служби статистики пояснюється відмінностями в методиці. «Різниця навіть не в методології, а в джерелі даних. Національний банк статистику щодо інвестицій бере від банків, Держстат – з анкет компаній», - сказав заступник голови НБУ.
Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими іноземні інвестори вклали в економіку України в 2016 році 4,4 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 17,1% більше від показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.
При цьому Держстат не наводить загальної оцінки обсягів акціонерного капіталу на звітну дату, як і розбиття даних на надходження нових інвестицій, відплив за період і переоцінку, обіцяючи оприлюднити більше інформації 30 березня.