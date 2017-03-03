Розенко запевняє, що в меморандумі з МВФ немає підвищення пенсійного віку

В останній редакції меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає умови підвищення пенсійного віку.

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Про це розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на інтернет-конференції в прес-центрі Liga.net.

"В останньому варіанті меморандуму немає згадок про підвищення пенсійного віку", - наголосив Розенко.

Він додав, що питання пенсійного віку та пенсійної реформи повинні обговорюватися в уряді, суспільстві, а також в експертному середовищі. Розенко нагадав, що остаточне рішення щодо пенсійної реформи залишається за депутатами Верховної Ради.

Вчора голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева повідомила, що регулятор 1 березня отримав офіційний текст оновленого меморандуму з МВФ.

До цього Reuters з посиланням на джерела в НБУ повідомив, що Україна підписала меморандум з МВФ, причому у документ включено оновлені вимоги Фонду. Джерело УНІАН тоді спростувало підписання меморандуму.

У Мінфіні і НБУ повідомили, що підписання документа очікується найближчим часом.

Підписання меморандуму дає можливість отримати черговий транш у сумі $1 млрд за програмою розширеного фінансування EFF.

У березні 2015 року Україна і МВФ підписали меморандум про економічну і фінансову політику, яку країна повинна проводити в рамках програми EFF. Всього програмою передбачено отримання Україною близько $17 млрд, з яких вже виділено $7,7 млрд. У вересні 2016 року після однорічної затримки МВФ схвалила надання Україні третього траншу в розмірі $1 млрд.