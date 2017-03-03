Порошенко знайшов доказ детінізації економіки - збір податків подвоївся

Україна в січні збільшила збір податків порівняно з січнем 2016 року вдвічі - до 68 мільярдів гривень з 30 мільярдів гривень, і це свідоцтво детінізації економіки, сказав президент України Петро Порошенко під час відвідування Харківського тракторного заводу.

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"За січень Україна зібрала податків 68 мільярдів гривень. Що це? Це детінізація. Економіка вдвічі не зросла, як би ми не старалися. Але те, що раніше йшло на фінансування тіньових оборотів, зараз заведено в бюджет і працює на розвиток та соціальний захист людей", - сказав Порошенко.

Раніше Мінекономрозвитку України повідомило, що за підсумками січня зростання ВВП країни склало 5,1%.