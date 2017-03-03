"Жодних прибутків і податків": бойовики сподіваються, що РФ хоча б утримає на плаву захоплені українські підприємства

Таку думку висловив творець терористичного батальйону "Восток" Олександр Ходаковський в ході своєї інтернет-конференції, пише "Остров".

"Ні прибутку, ні податків не буде", - упевнений він. Фактично відібрані владою "ДНР" в українських власників підприємства, за словами Ходаковського, "дай Бог, щоб хоча б просто працювали".

"Дай Бог, щоб вони зберегли свій потенціал і трудові колективи. Які під час лихоманки податки, хлопці. Який прибуток, взагалі? Це все просто такі популістські гасла, заяви", - прокоментував він заяви Олександра Захарченка, що після введення "зовнішнього управління" українські підприємства будуть наповнювати бюджет бойовиків і приносити їм прибуток.

Ходаковський впевнений, що без економічної допомоги Росії "віджаті" підприємства не виживуть.

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"Я думаю, що, швидше за все, Росія візьме на себе навантаження в цьому сенсі і дозволить нам перекритися і оборотними засобами. Тому що якщо сказав "А", кажи "Б". У Росії достатньо грошей, щоб допомогти нам поставити на ноги ці підприємства або самої поставити на ноги ці підприємства. Точніше не дати їм впасти...", - сказав він.

"Податків і прибутку не буде. Мінімум, якщо вони взагалі будуть працювати, якщо все грамотно зробити, то мінімум рік ми з вами не будемо говорити про якісь серйозні доходи і прибутки. Мінімум рік", - резюмував він.

Раніше Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств на окупованій території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн. У середу, 1 березня, бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.