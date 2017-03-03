Гривня йде на вихідні з курсом 27,13 за долар
17:43, 03 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,13 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,1192 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 490 угод на суму 215,78 мільйона доларів.
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