Гривня йде на вихідні з курсом 27,13 за долар

У п'ятницю, 3 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,13 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,1192 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 490 угод на суму 215,78 мільйона доларів.