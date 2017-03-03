Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,11 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2711,9249 (3 березня – 2709,1316)

100 EUR – 2865,1487 (3 березня – 2848,3810)

10 RUR – 4,6035 (3 березня – 4,6384)

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,13 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,1192 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 490 угод на суму 215,78 мільйон доларів.