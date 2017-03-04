У Києві СБУ ліквідувала схему виведення капіталів в офшори

У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках, складає більше 800 мільйонів гривень.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, яка підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами по угоді і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності", - інформують у відомстві.

Крім того, наголошується, що в організаторів угоди вилучено печатка одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших платежах у фіктивних СГД, засвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.