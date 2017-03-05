Україна та МВФ узгодили меморандум щодо виконання програми реформ - міністр фінансів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми досягли staff level agreement з МВФ щодо перегляду програми співпраці та винесення питання про виділення наступного траншу на розгляд Ради директорів фонду, - написав Данилюк. - Це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи Президента, Уряду та Національного банку. Працюємо далі».

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.

Для проведення засідання Україна та МВФ повинні підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові «маяки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маяками», як очікується, будуть проведення земельної та пенсійної реформ.