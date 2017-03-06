Кабмін опублікував порядок переміщення товарів в зоні АТО

Кабінет міністрів дозволив компаніям переміщувати через лінію розмежування з зоною АТО тільки гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей і генерації електроенергії.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 1 березня 2017 року №99, яким був затверджений новий порядок переміщення товарів у район чи з району проведення АТО.

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"Суб'єктам господарювання забороняється переміщати на тимчасово неконтрольовану територію або з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: продуктів харчування... які переміщуються як гуманітарні вантажі; лікарських засобів, які переміщуються як гуманітарні вантажі; товарів і продукції, які забезпечують функціонування і є необхідними для металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувних та енергогенеруючої галузей, об'єктів критичної інфраструктури за списком та в обсягах, які затверджуються спільним рішенням Мінекономрозвитку і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій", - йдеться в тексті документа.

Також повідомляється, що для переміщення вугілля Міністерство енергетики і вугільної промисловості має надати в Координаційний центр з питань режиму та економічної діяльності на територіях, які прилягають до АТО, інформацію про енергогенеруючих компаніях, яким потрібен цей вугілля.

"Переміщення вугільної продукції через лінію розмежування здійснюється виключно залізничним транспортом через позначені контрольні пункти... Суб'єктам господарювання дозволяється переміщати товари виключно залізничним транспортом", - наголошується в документі.

Також дана постанова Кабміну зобов'язує енергогенеруючі компанії після укладення контракту на купівлю вугілля із зони АТО надати Координаційному центру копії цих документів.

Як повідомляв УНІАН, необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена вугільної блокадою на Донбасі, яка була організована ветеранами АТО і деякими народними депутатами наприкінці січня 2017 року. Її метою спочатку була зупинка контрабанди, яка переправляється через лінію розмежування. Разом з тим, з часом блокада призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольної території, але для роботи підприємств, які зареєстровані в Україні та сплачують податкові відрахування в український бюджет, а це підприємства металургії, енергетики і вуглевидобувної галузі.

Блокаду зони АТО вже засудили президент Петро Порошенко та глава уряду Володимир Гройсман. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення. За даними об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року з-за блокади складуть не менше 3,5 млрд дол.

1 березня Кабмін прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування.