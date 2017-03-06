Незалежні оцінювачі знизили ціни на активи банку "Надра" у 6 разів

Незалежні оцінювачі визначили ринкову вартість активів ліквідованого банку "Надра", включених в його ліквідаційну масу, на рівні 7,9 мільярда гривень, що в 6 разів нижче балансової вартості цих активів у сумі 47,4 мільярда гривень.

Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначаючи, що підтверджені вимоги кредиторів банку вище оціночної вартості активів у 3 рази, оскільки становили 25 мільярдів гривень, а виплачена вкладникам банку гарантоване відшкодування за станом на 1 лютого 2017 року досягла 3,7 мільярда гривень.

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За інформацією фонду, 97,2% кредитного портфеля банку на 39 мільярдів гривень за балансовою вартістю передано в заставу за кредитами Національного банку, Державної іпотечної установи і гарантованим Міністерством фінансів закордонних позик.

Крім того, Фонд гарантування зазначив, що низька ринкова вартість активів банку "Надра" обумовлена проблемами, що виникли до введення першої тимчасової адміністрації в 2009 році, включаючи виведення близько 8 мільярдів гривень кредитних коштів з банку в період голови правління Ігоря Гіленка і акціонерів - братів Вадима та Іллі Сегал.

Крім цього, цінні папери в портфелі банку представлені в основному інвестиційними сертифікатами, які за балансовою вартістю в 1 мільярд гривень оцінюються в 4 гривні, оскільки відповідні інвестиційні фонди перебувають в стані ліквідації з 2009 року.

Фонд зазначив, що стосовно голови правління банку Гіленко і колишніх власників - братів Сегал у виробництві знаходиться 20 кримінальних справ, а також у судах перебуває понад 23 тисяч справ і розслідуються понад 130 кримінальних справ за неповернення кредитних коштів.

Також повідомляється, що після 2011 року 98% кредитів було видано юридичним особам, з яких 63% являють собою компанії, пов'язані з власником банку Дмитром Фірташем. Зокрема, заборгованість на 2,2 мільярда гривень - це фінансування будівництва ТЦ "Республіка" в м. Києві. Права вимоги за цим кредитом знаходяться в заставі НБУ та за погодженням з регулятором будуть виставлені на продаж у березні 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Надра" за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб. З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація фонду на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Надра" працює на ринку України з 1993 року і входив у групу найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

Банк "Надра" був серед найбільших боржників перед НБУ за кредитами рефінансування із сумою боргу понад 3 мільярдів гривень.

В рамках чинного законодавства Фонд гарантування відшкодовує вкладникам неплатоспроможних банків втрати коштів у межах 200 тисяч гривень, тоді як повернення коштів понад цієї суми, а також кошти бізнесу та інших кредиторів виплачуються після формування реєстру кредиторів у встановленій черговості за рахунок реалізації активів банку.