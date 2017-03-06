Гройсман розраховує, що Рада підтримає запуск Служби фінрозслідувань

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на підтримку Верховної Ради України в питанні прийняття проекту закону та запуску Служби фінансових розслідувань – єдиної служби по боротьбі з ухиленнями від сплати податків та іншими фінансовими злочинами. Про це глава уряду сказав в інтерв'ю телепроекту "Настоящее время".

"Я думаю, що ми знайдемо достатню кількість голосів, щоб вирішити проблему", - сказав Гройсман.

Читайте такожГройсман наполягає на створенні Служби фінансових розслідувань

При цьому він підкреслив, що існуюча зараз податкова міліція, завданням якої є боротьба з економічними злочинами – не єдиний "корінь зла" в нашій країні.

"Що у нас зараз залишилося? Податкова міліція, СБУ, департамент захисту економіки МВС. Їх відповідальність розмита, і я вважаю, що вони надають надмірне тиск на бізнес. А бізнес має відчувати себе легко. От якщо ти не заплатиш податки, тоді будь готовий отримати серйозне фінансове підозру. І це підозра потрібно довести до логічного завершення, – сказав Гройсман. – Моя логіка в тому, щоб ліквідувати податкову міліцію, департаменти в МВС та СБУ, створити єдину службу, набрати за новими принципами людей, правильно вибудувати підбір детективів. А всіх інших (у сфері контролюючих органів – УНІАН) можна вдвічі скоротити – від цього їхня ефективність не зменшиться".

Раніше Гройсман вже висловлювався за ліквідацію податкової міліції, відзначаючи, що розраховує побачити напрацювання проекту закону про Службу фінансових розслідувань до початку березня.