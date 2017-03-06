У МВФ повідомили, коли вирішать долю четвертого траншу для України

13:16, 06 березня 2017
Фінанси
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За словами голови місії Фонду, засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться у другій половині березня.

Ілюстрація REUTERS

Засідання Ради директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду з питання виділення нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за затвердженою програмою співпраці відбудеться в другій половині березня, повідомив у коментарі голова місії МВФ Рон ван Руден.

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«МВФ досяг угоди з українською владою щодо оновленого меморандуму про економічну і фінансову політику. Це дозволить нам провести третій перегляд програми співпраці, що передбачає застосування механізму розширеного фінансування, а також затвердити технічну доповідь про економічну ситуацію (яка проводиться періодично, кожні два роки - УНІАН) у другій половині березня», - йдеться в коментарі ван Рудена.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів з українського питання і виділення грошей весь час відкладалися - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер - на початок березня.

Для проведення засідання Україна і МВФ мали підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому мають бути вказані ключові «маяки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маяками», як очікується, буде проведення земельної та пенсійної реформ.

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