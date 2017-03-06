Нацбанк спростив отримання валютних кредитів від нерезидентів

Національний банк України спростив процедуру реєстрації банками змін в договори на залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №18.

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Як зазначається у повідомленні, тепер банкам не потрібно надавати регулятору скановані копії документів при реєстрації змін до кредитних договорів за наявності операцій з ознаками ризикових, якщо зміни стосуються зниження ставки відсотків, комісій або неустойки, а також переходу резидента-позичальника на обслуговування в інший банк, зміни юридичної адреси позичальника або пролонгації строку кредиту.

Регулятор нагадав, що перелік індикаторів ризикових фінансових операцій визначений постановою НБУ від 15 серпня 2016 року №369.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями і прямим іноземним інвестиціям, переглянути адміністративні обмеження для банків, а також скасувати ліцензування інвестицій в цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб та банків.