Суд зняв арешт із 313 мільйонів банку сина Януковича

Печерський районний суд Києва зняв арешт із 312,5 млн грн, які надійшли в «Міжнародний інвестиційний банк», що належить президентові України Петру Порошенку, від «Всеукраїнського банку розвитку» сина екс-президента України Віктора Януковича.

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Про це йдеться в постанові суду від 2 березня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу, службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» 10 січня 2017 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 312,49 млн грн в «Міжнародний інвестиційний банк».

«Міжнародний інвестиційний банк», заявив, що не погоджував перерахування на свої рахунки понад 300 млн грн коштів сина екс-президента України Віктора Януковича, і що ця подія стала для банку «несподіваною».

Національний банк України 21 грудня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку». З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним після застосування санкцій ЄС щодо акціонера банку Олександра Януковича.

«Всеукраїнський банк розвитку» (м. Київ) працює на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича у владі активи банку зросли майже в 13 разів.