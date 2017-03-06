Ахметов випав з рейтингу найбагатших людей планети

Статки власника групи "СКМ" Ріната Ахметова скоротилися майже на 200 мільйонів доларів - з 3,66 мільярда до 3,5 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що рейтинг Bloomberg очолив засновник Microsoft Білл Гейтс (85,6 мільярда доларів), на другому місці опинився американський бізнесмен Уоррен Баффет (78,9 мільярда доларів), на третьому - голова Amazon Джефф Безос (73,5 мільярда доларів).

Як повідомляється, станом на 6 березня Ахметов перебував на 528 позиції.

Нагадаємо, що для участі в рейтингу Bloomberg-500 статки на сьогодні мають перевищувати 3,61 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Ахметов - єдиний з українців, хто потрапив до рейтингу мільярдерів, складений виданням Bloomberg.

Як відомо, минулого року Ахметов за рік втратив 4,6 мільярда доларів. Порошенко став багатшим на 100 мільйонів доларів.