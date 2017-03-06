Понад 10 мільярдів доходів: Кабмін затвердив бюджет Фонду із безробіття

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік. Як наголошується в постанові уряду №102, опублікованому на сайті Кабміну, доходи фонду становитимуть 10,5 мільярда гривень, витрати - 10,3 мільярда гривень.

"Резерв на виплату допомоги з безробіття - 176,3 мільйона гривень", - йдеться в пояснювальних документах до постанови.

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У 2016 році обсяг витрат Фонду по безробіттю становив 8,6 мільярда гривень.

Як зазначається, основним джерелом доходів бюджету фонду поточного року стануть страхові внески, їх обсяг становитиме 9,9 мільярда гривень. Основною статтею витрат буде виплата допомоги по безробіттю - 7,9 мільярда гривень. У 2016 році обсяг виплат становив 6,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в січні 2017 року збільшилася порівняно з груднем минулого року на 9,8%, а в абсолютних цифрах – на 38,2 тисячі осіб, до 429 тисяч осіб. Разом з тим, у самій службі таке порівняння назвали некоректним. Порівняно з січнем 2016 року кількість безробітних зменшилася, тоді цей показник становив 470 тисяч осіб.

Як підкреслював прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, в Україні система допомоги безробітним являє собою систему соціальних виплат з повною відсутністю стимулів для пошуку роботи та працевлаштування. У цьому зв'язку Гройсман запропонував перетворити існуючі структури соціального страхування на випадок безробіття в систему стимулювання створення робочих місць та реального працевлаштування громадян.