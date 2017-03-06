Кабмін оприлюднив розпорядження про відсторонення Насірова – в. о. голови ДФС став Продан

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про відсторонення Романа Насірова від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби на час проведення розслідування, ініційованого слідчими Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Відповідне розпорядження оприлюднене на веб-порталі уряду.

Читайте такожСуд відмовив стороні захисту Насірова у відводі судді

«Усунути Насірова Романа Михайловича від виконання повноважень на посаді голови Державної фіскальної служби України», - йдеться в документі.

Також Кабмін оприлюднив розпорядження про призначення Мирослава Продана в.о. голови фіскального відомства.

«У зв'язку з відстороненням голови Державної фіскальної служби від виконання повноважень, покласти виконання обов'язків голови ДФС на в.о. заступника голови ДФС Продана Мирослова Васильовича», - йдеться в урядовому розпорядженні.

Читайте такожНасіров заявив, що у нього був "великий гіпертонічний криз"

Як повідомляв УНІАН, 2 березня після серії обшуків, проведених співробітниками НАБУ і САП у Державній фіскальної службі, детективи Бюро вручили Насірову повідомлення про підозру.

Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Повідомлення про підозру Насірову вручили в лікарні, де він перебував під охороною. Потім САП клопотала в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та відсторонення його від посади. Станом на першу половину дня 6 березня суд так і не ухвалив рішення про запобіжний захід для Насірова.