Доходи Фонду соцстрахування у 2017 році зростуть на 3 мільярди

Доходи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, що створюється шляхом реорганізації фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та з тимчасової втрати працездатності, у 2017 році зростуть на 3 мільярди гривень порівняно з 2016 роком і складуть 20,1 мільярда гривень. Про це йдеться в постанові уряду, яким затверджується бюджет фонду на поточний рік та яке опубліковане на сайті Кабміну.

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"Дохідна частина бюджету Фонду затверджено в сумі 20,1 мільярда гривень, витратна - 18,6 мільярда гривень. Резерв коштів Фонду становить 464,5 мільйона гривень. Бюджет Фонду на 2017 рік є збалансованим", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Розпис бюджету Фонду соцстрахування, зокрема, передбачає, що дохідну частину сформують страхові внески в розмірі 16,91 мільярда гривень, залишок коштів фонду на кінець 2016 року розміром близько 3 мільярди гривень, а також штрафи, фінансові санкції, доходи від розміщення коштів, продажу майна та інші доходи в розмірі близько 100 мільйонів гривень.

Основними статтями витрат стануть допомога по тимчасовій непрацездатності - близько 6,6 мільярда гривень, допомога при народженні дитини - 3,2 мільярда гривень, страхові виплати - 6,88 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році обсяг видатків на соціальні виплати становив15,1 мільярда гривень.