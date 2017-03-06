У Фонді гарантування пояснили "міграцію" грошей із банку сина Януковича до МІБ

Перерахування 312,5 млн грн з ліквідованого «Всеукраїнського банку розвитку» (ВБР) до «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ), який належить президенту України Петру Порошенку, зумовлене виконанням процедури задоволення вимог кредиторів ВБР.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, коментуючи перерахування 312,5 млн грн до МІБ з ліквідованого ВБР, який раніше належав сину екс-президента України Віктора Януковича.

«Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ВБР розпочато задоволення підтверджених вимог кредиторів шостої і сьомої черг, відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Виплати здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора і до повного погашення заборгованості», - повідомили у Фонді гарантування вкладів, відзначаючи, що у даному випадку ліквідатор банку перерахував кошти за вказаними в реєстрі кредиторів реквізитами.

Дані про кредитора і характер його відносин з ВБР представник Фонду не повідомив, посилаючись на норми законодавства про банківську таємницю.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва зняв арешт з 312,5 млн грн, які надійшли до «Міжнародного інвестиційного банку», який належить президенту України Петру Порошенку, від ліквідованого «Всеукраїнського банку розвитку», який раніше належав сину екс-президента України Віктора Януковича.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу, ВБР перерахував кошти 10 січня 2017 року.

У свою чергу, «Міжнародний інвестиційний банк» заявив, що не погоджував перерахування на свої рахунки цих коштів, назвавши подію «несподіваною».

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Всеукраїнського банку розвитку» Національний банк ухвалив 21 грудня 2014 року. З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним після застосування санкцій ЄС щодо акціонера банку Олександра Януковича.

«Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.