Міжнародні резерви України з початку року зросли на $15 мільйонів

Міжнародні резерви України у лютому зросли на 0,1% - до 15,460 млрд дол., йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

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«Міжнародні резерви України на 1 березня 2017 року, за попередніми даними, становили 15 459,7 млн дол. США (в еквіваленті). Усього з початку поточного року обсяг міжнародних резервів майже не змінився (збільшився на 15 млн дол. США) завдяки тому, що в лютому Національний банк зміг компенсувати витрати іноземної валюти, що були зроблені у січні для згладжування надмірних коливань курсу гривні»,- йдеться у повідомленні.

Міжнародні резерви України у лютому зросли на 0,1% - до 15,460 млрд дол., йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

«Міжнародні резерви України на 1 березня 2017 року, за попередніми даними, становили 15 459,7 млн дол. США (в еквіваленті). Усього з початку поточного року обсяг міжнародних резервів майже не змінився (збільшився на 15 млн дол. США) завдяки тому, що в лютому Національний банк зміг компенсувати витрати іноземної валюти, що були зроблені у січні для згладжування надмірних коливань курсу гривні»,- йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, за результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України у січні скоротилися на 0,6%, і на 1 лютого 2017 року становили 15,445 млрд дол. Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів за підсумками 2017 року до 21,3 млрд дол., 2018 року - до 27,1 млрд дол.