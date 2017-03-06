Гривня зміцнилася на міжбанку та в офіційних курсах НБУ

У понеділок, 6 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,97/27,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,5882/28,6278 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0213 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 420 угод на суму 217,12 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2702.1320 (6 березня – 2711.9249)

100 EUR – 2862.0982 (6 березня – 2865.1487)

10 RUR – 4.6319 (6 березня – 4.6035)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,02/27,07 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7141/28,7672 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4640/0,4652 грн/рубль.