Банківська система Китаю стала найбільшою в світі, випередивши єврозону

У 2016 році банківська система Китаю стала найбільшою в світі за активами, випередивши єврозону, яка досы лідирувала, пише Financial Times, спираючись на власні підрахунки.

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Цей результат досягнутий багато в чому завдяки різкому зростанню кредитування економіки, яке з 2008 року (початок держпрограми боротьби зі світовою кризою) випереджало зростання ВВП, передають «Ведомости».

До кінця 2016 року обсяг активів китайських банків досяг $33 трлн порівняно з $31 трлн єврозони, $16 трлн США і $7 трлн Японії. Розмір банківської системи КНР перевищив 3 річних ВВП країни (у єврозоні – 2,8 ВВП).

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«Розростання банківської системи Китаю навряд чи є приводом для оптимізму: скоріше це нагадування про надмірну залежність економіки від банківських кредитів в умовах неоптимального розподілу ресурсів, що приводить до значних кредитних ризиків», – сказав FT професор Корнелльського університету, колишній керівник китайського відділу апарату МВФ Есвар Прасад.

Експерти відзначають, що на відміну від більшості інших країн у Китаї держава і місцева влада фінансує інфраструктурні проекти через банки. Таким чином, значна частина кредитів в банківській системі країни – квазісуверенні, і це може створювати перебільшене враження про її розмір. З іншого боку, в КНР існує великий неврахований тіньовий сектор позабалансового кредитування, пише FT.